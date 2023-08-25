В стране и мире МО РФ показало кадры уничтожения САУ противника ударами FPV-дронов Российские военные обнаружили украинскую технику, после чего она была поражена дронами-камикадзе. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Удары были нанесены FPV-дронами. На кадрах, предоставленных Минобороны России, видно, как после атаки горит и дымится вражеская техника. Также российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением украинского минометного расчета. Позиция минометчиков ВСУ была обнаружена российскими военными, которые навели по ней высокоточный боеприпас. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика