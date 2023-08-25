МО РФ показало кадры уничтожения САУ противника ударами FPV-дронов
Российские военные обнаружили украинскую технику, после чего она была поражена дронами-камикадзе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции.
Удары были нанесены FPV-дронами. На кадрах, предоставленных Минобороны России, видно, как после атаки горит и дымится вражеская техника.
Также российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением украинского минометного расчета. Позиция минометчиков ВСУ была обнаружена российскими военными, которые навели по ней высокоточный боеприпас.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.