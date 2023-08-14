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«Мальва» продемонстрировала углы вертикальной наводки орудия на «Армии-2023»

17:31 14.08.2023
Колесная гаубица «Мальва» обладает скорострельностью более семи выстрелов в минуту и способна работать в режиме «одновременного огневого налета».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Опубликованы кадры колесной гаубицы «Мальва» в движении на форуме «Армия-2023».

Самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва», имеющее калибр 152-мм, уже запущено в серийное производство. В сравнении с гусеничными артиллерийскими установками колесная гаубица обладает улучшенной маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации.

«Мальва» может работать в режиме «одновременного огневого налета», когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают своей цели.

Скорострельность САУ 2С43 «Мальва» составляет более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.

Ранее государственная корпорация «Ростех» сообщила, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва». Форум проходит в Кубинке с 14 по 20 августа.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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