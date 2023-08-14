В стране и мире «Мальва» продемонстрировала углы вертикальной наводки орудия на «Армии-2023» Колесная гаубица «Мальва» обладает скорострельностью более семи выстрелов в минуту и способна работать в режиме «одновременного огневого налета». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Опубликованы кадры колесной гаубицы «Мальва» в движении на форуме «Армия-2023». Самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва», имеющее калибр 152-мм, уже запущено в серийное производство. В сравнении с гусеничными артиллерийскими установками колесная гаубица обладает улучшенной маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации. «Мальва» может работать в режиме «одновременного огневого налета», когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают своей цели. Скорострельность САУ 2С43 «Мальва» составляет более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Ранее государственная корпорация «Ростех» сообщила, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва». Форум проходит в Кубинке с 14 по 20 августа. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика