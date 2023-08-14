«Мальва» продемонстрировала углы вертикальной наводки орудия на «Армии-2023»
Опубликованы кадры колесной гаубицы «Мальва» в движении на форуме «Армия-2023».
Самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва», имеющее калибр 152-мм, уже запущено в серийное производство. В сравнении с гусеничными артиллерийскими установками колесная гаубица обладает улучшенной маневренностью и меньшей стоимостью эксплуатации.
«Мальва» может работать в режиме «одновременного огневого налета», когда сразу несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают своей цели.
Скорострельность САУ 2С43 «Мальва» составляет более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.
Ранее государственная корпорация «Ростех» сообщила, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва». Форум проходит в Кубинке с 14 по 20 августа.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.