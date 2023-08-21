Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП в Ростовской области

По словам губернатор Ростовской области Василия Голубева, авария произошла в Волгодонском районе с участием двух автомобилей.

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В результате аварии в Волгодонском районе Ростовской области вечером 21 августа погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», - написал он в своем Telegram-канале.

Голубев добавил, что на место происшествия выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа СК РФ, которые устанавливают причины трагедии.

В ГАИ по региону сообщили, что авария произошла на автодороге «Ростов-Волгодонск». Отмечается, что в настоящее время движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону перекрыто, организовываются маршруты объезда.

Ранее стало известно о крупном ДТП с участием детей в Пермском крае. Сообщалось, что в аварии пострадали 15 школьников. По данным СКР, школьный автобус съехал в кювет на трассе Соликамск - Красновишерск.