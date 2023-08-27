Пропавших во время сплава по реке туристов в Бурятии нашли

Из-за подъема уровня воды в реке им не удавалось выбраться самим.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В Бурятии спасателям удалось найти группу туристов, которые ранее пропали при сплаве по реке Тыя на катамаранах. Об этом сообщили в МЧС России.

Как уточняется, группа была зарегистрирована, сплавлялись на двух катамаранах. Однако в определенный момент туристы не вышли с маршрута.

Впоследствии выяснилось, что произошел подъем уровня воды, людям не удавалось выбраться своими силами. На их поиски отправились спасатели.

Сотрудники экстренных служб на Ми-8 нашли тургруппу и эвакуировали в Нижнеангарск. Соответствующие кадры МЧС опубликовало в своем Telegram-канале.