В Бурятии 5 человек пропали при сплаве по реке на катамаранах

К поиску привлечены пять человек и задействованы две единицы техники.

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В Бурятии пропала туристическая группа из 5 человек, которая на двух катамаранах сплавлялась по реке Тыя. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что к поиску привлечены пять человек и задействованы две единицы техники. Вертолет Ми-8 доставил спасателей до урочища Перевал.

Напомним, недавно под камнепад в Кабардино-Балкарии попали альпинисты и туристы. В результате погиб один человек.

Также несколько человек получили ранения.