В стране и мире Нескольких военных США спасли после крушения вертолета у берегов Австралии Анна Назайкина Сейчас медики и полицейские отправились на место ЧП. © Фото: David Wall, Danita Delimont, Global Look Press Читайте нас на: Несколько американских морпехов удалось спасти после крушения вертолета у берегов Австралии, передает ABC News. По данным телеканала, к настоящему моменту информация о жертвах не поступала. «Несколько военнослужащих были спасены с места крушения воздушного транспорта на островах Тиви к северу от (города - Прим. ред.) Дарвин», - сообщает телеканал. Как сообщается, сейчас медики и полицейские отправились на место крушения на борту. Ранее стало известно, что в Австралии во время международных военных учений потерпел крушение американский V-22 Osprey, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев. Экспертное мнение и аналитика