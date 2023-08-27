Нескольких военных США спасли после крушения вертолета у берегов Австралии
Сейчас медики и полицейские отправились на место ЧП.
© Фото: David Wall, Danita Delimont, Global Look Press
Несколько американских морпехов удалось спасти после крушения вертолета у берегов Австралии, передает ABC News.
По данным телеканала, к настоящему моменту информация о жертвах не поступала.
«Несколько военнослужащих были спасены с места крушения воздушного транспорта на островах Тиви к северу от (города - Прим. ред.) Дарвин», - сообщает телеканал.
Как сообщается, сейчас медики и полицейские отправились на место крушения на борту.
Ранее стало известно, что в Австралии во время международных военных учений потерпел крушение американский V-22 Osprey, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев.