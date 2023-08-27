В стране и мире Вертолет с морпехами США разбился в Австралии Ян Брацкий Инцидент произошел во время учений Predators Run. © Фото: U.S. Navy, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: В Австралии во время международных военных учений разбился американский вертолет V-22 Osprey. На борту воздушного судна находились около 20 морпехов. «Около 11:00 по местному времени (4:00 мск) вертолет Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений Predators Run, в которых участвуют сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора», - сообщил телеканал Sky News Australia. Судьба военных неизвестна, члены экипажа объявлены пропавшими без вести. Месяц назад в океан рухнул австралийский военный вертолет. Инцидент произошел в Северном Квинсленде у острова Гамильтон. На борту находились только члены экипажа. Вертолет летел в паре, поэтому поисково-спасательная операция началась немедленно. Экспертное мнение и аналитика