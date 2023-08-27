Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после совместных с КНР учений

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после совместных учений с китайскими Военно-морскими силами «Взаимодействие-2023». На причале экипажам больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также корвета Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» устроили торжественную встречу.

«Хочу вас поздравить с успешным выполнением боевой задачи и возвращением в постоянный пункт базирования. Завершились очередные совместные учения "Взаимодействие-2023". Основная цель была - укрепление сотрудничества между странами и поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отряд кораблей Тихоокеанского флота решал задачи в непростой международной обстановке. Вы в очередной раз подтвердили, что Тихоокеанский флот надежно выполняет свои задачи в вверенном ему регионе», - обратился к морякам командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота, контр-адмирал Валерий Казаков.

Совместное патрулирование длилось более трех недель. Корабли России и Китая преодолели более 6,5 тысячи морских миль. Для моряков России и Китая патрулировать Тихий океан стало уже доброй традицией. На морских просторах они встречаются в третий раз. Признаются, сложность доставляет только погода. За время похода корабли несколько раз попадали в сильный шторм, а вот понимания с каждым разом становится намного больше. Кроме универсальных международных команд экипажи начали изучать родные языки друг друга.

Материал подготовили Ян Брацкий, Мария Герман и Николай Баранов.