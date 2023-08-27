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ВС РФ на Краснолиманском направлении отразили семь атак и уничтожили «азовцев»*

05:57 27.08.2023
Общие потери противника составили более 80 человек.
ВС РФ на Краснолиманском направлении отразили семь атак и уничтожили «азовцев»*
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Российские военные на Краснолиманском направлении зоны специальной операции отразили семь атак противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. Отмечается, что было нанесено огневое поражение подразделениям «Азова»*,  42-й и 63-й механизированных бригад.

Общие потери противника составили более 80 человек. Также уничтожены БМП, пикап и три бронемашины.

Напомним, накануне сообщалось, что на Купянском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю. При поддержке авиации и артиллерии бойцы отразили пять атак украинских штурмовиков из 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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