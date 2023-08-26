Потери боевиков на Купянском направлении составили до 50-ти человек.

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На Купянском направлении спецоперации военнослужащие группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

При поддержке авиации и артиллерии бойцы отразили пять атак украинских штурмовиков из 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад в районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского, Райгородка и Новоегоровки Луганской народной республики.

Боевики киевского режима потеряли на Купянском направлении до 50-ти человек, четыре бронемашины, два автомобиля, польскую самоходку Krab, а также две гаубицы Д-20.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.