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Получивший вертолет от Путина лидер Зимбабве переизбрался на второй срок

Владимир Рубанов
04:43 27.08.2023
В этом году Эммерсон Мнангагва встречался с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Россия - Африка».
Получивший вертолет от Путина лидер Зимбабве переизбрался на второй срок
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Действующий глава государства Эммерсон Мнангагва переизбран на второй срок по итогам выборов, передает Reuters. Он набрал больше 52% голосов на выборах на этой неделе, сообщила избирательная комиссия страны.

Лидер оппозиции 45-летний Нельсон Чамиза получил 44% голосов. Явка на выборах составила 69 процентов.

На пост президента Зимбабве претендовали 11 кандидатов.

В этом году Эммерсон Мнангагва встречался с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Россия - Африка». В прошлом году Путин подарил Мнангагве вертолет Ми-38.

Ранее Россия и Зимбабве подписали соглашение об информационной безопасности.

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