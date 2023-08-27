В стране и мире Получивший вертолет от Путина лидер Зимбабве переизбрался на второй срок Владимир Рубанов В этом году Эммерсон Мнангагва встречался с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Россия - Африка». © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress Читайте нас на: Действующий глава государства Эммерсон Мнангагва переизбран на второй срок по итогам выборов, передает Reuters. Он набрал больше 52% голосов на выборах на этой неделе, сообщила избирательная комиссия страны. Лидер оппозиции 45-летний Нельсон Чамиза получил 44% голосов. Явка на выборах составила 69 процентов. На пост президента Зимбабве претендовали 11 кандидатов. В этом году Эммерсон Мнангагва встречался с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Россия - Африка». В прошлом году Путин подарил Мнангагве вертолет Ми-38. Ранее Россия и Зимбабве подписали соглашение об информационной безопасности. Экспертное мнение и аналитика