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В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

Елизавета Кондрикова
22:11 26.08.2023
Гидрометцентр также предупреждает о тумане в Липецкой, Курской и Брянской областях.
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана в Москве и Подмосковье, а также в Липецкой, Курской и Брянской областях.

«Местами туман», - говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждения о тумане в областях Центрального федерального округа России актуальны до 09:00 27 августа.

Напомним, в четверг 24 августа москвичей предупреждали об ухудшении видимости из-за тумана. Автомобилистам посоветовали ездить аккуратнее и медленнее и избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.

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