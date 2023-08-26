В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

Гидрометцентр также предупреждает о тумане в Липецкой, Курской и Брянской областях.

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Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана в Москве и Подмосковье, а также в Липецкой, Курской и Брянской областях.

«Местами туман», - говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждения о тумане в областях Центрального федерального округа России актуальны до 09:00 27 августа.

Напомним, в четверг 24 августа москвичей предупреждали об ухудшении видимости из-за тумана. Автомобилистам посоветовали ездить аккуратнее и медленнее и избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.