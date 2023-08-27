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Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло до 55

Сергей Лебедев
03:24 27.08.2023
Десять человек находятся в тяжелом состоянии.
Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло до 55
© Фото: its_maria012 Twitter
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Количество пострадавших при серии взрывов на АЗС в румынском городе Креведия увеличилось до 55. Об этом сообщает телеканал Digi 24. Отмечается, что госпитализировали 51 раненого. 10 находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что пожар локализован. Опасность распространения огня исключена. Оперативные бригады работают над ликвидацией последних очагов. В радиусе 700 метров эвакуированы три тысячи жителей.

Напомним, мощные взрывы произошли накануне вечером. Среди пострадавших оказались пожарные и полицейские.

Румыния запросила у Евросоюза помощь в лечении пострадавших после взрывов на АЗС.

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