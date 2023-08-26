Один человек погиб, больше 40 пострадали при серии взрывов на АЗС в Румынии

Спасатели эвакуировали больше 3 тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Сильное задымление распространяется в направлении Бухареста.

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Два новых взрыва произошло на АЗС в румынском городе Креведия (уезд Дымбовица), передает РИА Новости. Число пострадавших выросло до 46. Ранее там уже прозвучало два мощных взрыва, один человек погиб. Изначально сообщалось о более чем 30 пострадавших, в том числе 26 пожарных.

Первый взрыв произошел, по разным данным, в 19.00 - 19:30. Огонь охватил две цистерны и близлежащий дом. Движение транспорта было приостановлено. Пожарные не смогли сразу справиться на сильнейшим возгоранием, и пламя перекинулось на вторую цистерну с газом.

Около 21.00 произошел второй взрыв. В результате были ранены 26 пожарных, сообщил руководитель департамента чрезвычайных ситуаций МВД Раед Арафат. Спасатели эвакуировали больше 3 тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Сильное задымление распространяется в направлении Бухареста.

Румыния запросит у ЕС помощь в лечении пострадавших после взрывов на АЗС.

Ранее в результате взрыва в автосервисе и на заправке в Махачкале погибли 30 человек, больше 100 пострадали.