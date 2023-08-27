Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины

Предупреждения начали объявлять с 03:04 по местному времени (совпадает с московским).

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Воздушная тревога объявлена в столице и 13 областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждения начали объявлять с 03:04 по местному времени (совпадает с московским).

Вечером в субботу взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщало украинское издание «Страна».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВМФ России нанес удар по портовой инфраструктуре Украины. Был поражен объект портовой инфраструктуры врага, который использовался в интересах ВСУ.