Также из-за отчаянного положения на передовой украинские военные сдаются в плен.

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Украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения на передовой, а их командиры часто принимают решение сложить оружие, так как это является единственным путем спасения раненых, которых не эвакуируют. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что у националистов колоссальные потери. Также участились случаи дезертирств. Речь, по его словам, идет о целых взводах и ротах.

«Об этом стараются не говорить на Западе», - сказал Макгрегор в интервью London Real.

Ранее он рассказал о бегстве иностранных наемников с передовой из-за отсутствия успехов в контрнаступлении. По его словам, на линии соприкосновения остались только поляки.

Макгрегор предупредил о скором расколе внутри украинской армии.