В МИД Белоруссии заявили, что их заявку в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке

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Белорусская сторона рассчитывает на оперативное рассмотрение поданной заявки на вступление в БРИКС. Белоруссия официально подала ее в мае. С данным заявлением выступил глава МИД страны Сергей Алейник в эфире Общенационального телевидения.

«В ходе наших контактов со странами-членами БРИКС, странами-партнерами, мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете и она будет рассмотрена», - приводит слова министра ОНТ.

Со своей стороны Минск готов к активной работе в данном объединении и хотел бы предложить, по словам главы МИД, «устойчивое экономическое развитие, создание более справедливых альтернатив платежным системам».

Ранее российский политолог Александр Лукин отметил, что группа БРИКС первой после распада СССР представляет незападный мир. Глава Департамента международных отношений НИУ ВШЭ пояснил, что по причине статусности этой организации, в нее стремятся попасть многие страны - те государства, которые хотят участвовать в разработке решений, входящих в сферу интересов БРИКС.