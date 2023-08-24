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Политолог Лукин: БРИКС первой после распада СССР представляет незападный мир

Анна Назайкина
12:45 24.08.2023
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Руководитель Департамента международных отношений НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Александр Лукин в беседе со «Звездой» назвал БРИКС влиятельной и авторитетной группой.

Эксперт обратил внимание на то, что в связи со статусом этой организации, в нее стремятся попасть многие страны.

«Первая после распада СССР группа стран, которая представляет интересы незападного мира прежде всего в глобальном управлении, можно сказать глобального юга. Все хотят участвовать в разработке решений, которыми занимается БРИКС», - сказал он.

По словам эксперта, то, что страна становится частью этой организации, фактически является свидетельством того, что это государство - это один из лидеров глобального юга, что является почетным.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин принимает участие в нем в режиме видеоконференции.  Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил сегодня, что в объединение официально приглашены шесть новых стран.

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