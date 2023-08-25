За проявленное мужество и отвагу указом верховного главнокомандующего полк удостоен звания гвардейского.

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В Запорожской области на передовой состоялась церемония награждения военнослужащих, которые проявили героизм и самоотверженность на поле боя. Замминистра обороны России Виктор Горемыкин вручил госнаграды бойцам 71-го гвардейского мотострелкового полка, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовые отряды 71-го мотострелкового полка отразили несколько крупных атак противника на Ореховском направлении. Киев бросает на этом рубеже все резервы, включая передовые и отряды наемников, чтобы занять важные высоты и продвинуться на юг.

Отличившимся на ореховском и других направлениях бойцам вручены ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевские кресты и нагрудные знаки «Гвардия».

«Это самые настоящие, главные боевые награды. Вы их заслужили, доказав свою верность воинскому долгу, верность присяге», - сказал Горемыкин.

За проявленное мужество и отвагу указом верховного главнокомандующего полк удостоен звания гвардейского. В Указе президента России Владимира Путина говорится, что умелые и решительные действия личного состава полка в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга.

Ранее Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». В день 80-летнего юбилея Курской битвы глава государства награды героям спецоперации, в том числе военнослужащим 127-ой мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.