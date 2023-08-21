Двенадцать человек погибли в ДТП с автобусом в центре Турции

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Двенадцать человек погибли, еще 19 получили травмы различной степени тяжести в аварии с пассажирским автобусом в Турции. По данным телеканала A Haber, инцидент произошел в провинции Йозгат, в центральной части страны. Точные причины аварии пока не установлены.

«В районе Соргун провинции Йозгат пассажирский автобус слетел в овраг <...> Пострадавшие были доставлены машинами скорой помощи в государственную больницу Соргуна», - передает телеканал.

В конце июня пятеро российских туристов пострадали в результате ДТП на трассе Анталья - Аланья в Турции. Водитель автобуса вез в аэропорт 25 российских отдыхающих и столкнулся с припаркованным у обочины эвакуатором. Большинство находившихся в автобусе пострадали незначительно. Им оказали помощь на месте, в тот же день они вылетели в Россию.