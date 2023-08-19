Жара как в Турции в ближайшие дни накроет юг России

© Фото: Serguei Fomine Global Look Press

На юге России в ближайшие дни ожидается «турецкая» жара: температура воздуха прогреется до 33-39 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жара как в Турции ждет Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую области, Ставропольский край, Калмыкию и все регионы Северного Кавказа.

«Температура на 4-6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Везде температура от 33 до 39 градусов. Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции», - сообщил Вильфанд РИА Новости.

Напомним, что в Турции столбики термометров обновили исторический максимум, достигнув отметки в почти 50 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году. Тогда отметка была на уровне 49,1 градуса.