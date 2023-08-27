MQ-9A Reaper ВВС США приблизился к границе РФ над Черным морем

По данным НЦУО РФ, при приближении российского истребителя Су-30 иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от Государственной границы России.

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Российский истребитель Су-30 был поднят в воздух после обнаружения беспилотного летательного аппарата MQ-9A Reaper Военно-воздушных сил США над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Как отметили в ведомстве, при приближении российского самолета иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от Государственной границы России. В НЦУО РФ подчеркнули, что экипаж Су-30 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

На этой неделе в Минобороны России сообщили, что над Черным морем был зафиксирован полет БПЛА Reaper и Bayraktar. Для недопущения нарушения Государственной границы РФ в небо были подняты два истребителя из состава дежурных сил ПВО.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.