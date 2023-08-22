МО РФ: над Черным морем зафиксирован полет БПЛА Reaper и Bayraktar

Для недопущения нарушения Государственной границы РФ в небо были подняты два истребителя из состава дежурных сил ПВО.

© Фото: defense.gov

Над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства Воздушно-космических сил России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что беспилотники вели воздушную разведку в районе Крымского полуострова. В российском оборонном ведомстве сообщили, что для пресечения возможного нарушения Государственной границы РФ и противодействия ведению дронами радиотехнической разведки были подняты два российских истребителя из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

В результате предпринятых действий иностранные беспилотники изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки, заключили в МО РФ.

Ранее стало известно, что над Черным морем дежурные силы ПВО обезвредили два украинских БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны России, беспилотники потеряли управление и потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 километрах северо-западнее Крыма.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.