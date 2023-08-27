Crew Dragon с космонавтом Борисовым пристыковался к МКС

В NASA сообщили, что автоматическая стыковка космического корабля Crew Dragon с МКС состоялась в 16:16 по мск.

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Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находились российский космонавт Константин Борисов, женщина-астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства, которое вело прямую трансляцию полета, сообщили, что автоматическая стыковка космического аппарата со станцией состоялась в 16:16 (по московскому времени). Ожидается, что миссия будет оставаться на орбите до февраля 2024 года.

Корабль Crew Dragon с экипажем Crew-7 успешно стартовал с помощью ракеты Falcon 9 в американском штате Флорида 26 августа. Ранее запуск переносили на сутки, из-за этого произошел сдвиг даты пристыковки корабля к МКС, где в настоящее время пребывают россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, американцы Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.