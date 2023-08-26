В стране и мире Crew Dragon с космонавтом Борисовым успешно стартовал во Флориде Анна Назайкина Ранее запуск был перенесен на сутки. © Видео: NASA © Фото: NASA Читайте нас на: Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Константин Борисов, успешно стартовал с помощью ракеты Falcon 9 в американском штате Флорида. Напомним, полет проходит в рамках миссии Crew-7 на Международную космическую станцию. Кадры пуска опубликовало NASA. Вместе с Борисовым в экипаж корабля вошли космонавты NASA, ЕКА и Японского агентства аэрокосмических исследований Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава соответственно. Ранее запуск был переносили на сутки, из-за этого произошел сдвиг даты пристыковки корабля к станции. Экспертное мнение и аналитика