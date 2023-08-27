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Экономист Ломагин предрек ЕС рост цен на газ из-за проблем с Панамским каналом

Максим Крюков
16:26 27.08.2023
Длительное ограничение движения судов через Панамский канал станет еще одним вызовом для энергетической безопасности Европы, отметил профессор кафедры мировой экономики СПбГУ Никита Ломагин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Mauricio Valenzuela, ,dpa, Global Look Press
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Длительное ограничение движения судов через Панамский канал может привести к тому, что жители стран европейских государств снова столкнутся с ростом цен на газ. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил профессор кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Никита Ломагин.

«Конечно же, это один из главных пунктов прохода судов из Северной Америки, в том числе газоводов, которые поставляют газ в Европу. Если мы говорим не в целом о каких-то глобальных макроэкономических последствиях, а о тех рынках, которые нас беспокоят и волнуют, это значит, что у Европы возникнут сложности с обеспечением энергобезопасности, поскольку многие страны, включая ту же самую Германию, Финляндию, они практически все перешли на СПГ из Соединенных Штатов Америки и других стран», - сказал он.

По мнению собеседника телеканала, финнам и немцам придется серьезным образом сокращать потребление либо переплачивать, поскольку цены на природный газ в Европе вырастут, «что повлияет на и без того снизившуюся конкурентоспособность промышленности». Эксперт предположил, что ограничение движения судов по каналу может продлиться от одного до двух месяцев, отметив, что Вашингтон сделает все, чтобы исправить ситуацию.

«Но даже в моменте это приведет, безусловно, к дестабилизации и без того очень хрупкого рынка природного газа в Европе и приведет к повышению цен или сокращению потребления. Поэтому заместить этот газ сейчас практически не представляется возможным. Можно попытаться как-то перекупать, выплачивая намного большую сумму, но газ из других стран, которые производят СПГ, он в значительной степени законтрактован по долгосрочным контрактам, а на спотовом рынке его очень мало», - добавил профессор СПбГУ.

Ломагин отметил, что для европейской энергетической безопасности это станет еще одним вызовом, который показывает уязвимость стран Старого Света перед подобного рода кризисами, «особенно имея в виду предстоящую зиму».

«Если она будет такой же теплой, как прошлая, - это один сценарий, если она будет холодной, то сценарий весьма сложный», - заключил экономист.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц констатировал, что экономика страны переживает не лучшие времена из-за зависимости от экспорта. Несмотря на то, что не один десяток лет Германия была локомотивом европейской экономики и причиной ее роста, в настоящее время возможен период слабости. Кроме того, Шольц отверг призывы субсидировать бизнесу цены на электроэнергию и увеличивать федеральные расходы.

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