Пассажира севшего в Волгограде рейса Москва - Минводы госпитализировали

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии.

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В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о госпитализации пассажира самолета, который был вынужден сесть в аэропорту Волгограда из-за состояния здоровья мужчины.

Напомним, пассажирский борт, совершавший рейс Москва - Минеральные Воды, подал сигнал бедствия из-за того, что путешественник плохо себя почувствовал. Как уточняется, после того, как воздушное судно село, пассажиру начали оказывать помощь медики.

«Мужчина, 54 года, госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ СМП №25. Его состояние тяжелое», - передает ТАСС сообщение комитета.

В ПАО «Международный аэропорт Волгоград» агентству сообщили, что после того, как пассажира передали медикам, борт продолжил полет по маршруту, вылетев из города в 11:30.