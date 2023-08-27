В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пассажира севшего в Волгограде рейса Москва - Минводы госпитализировали

Максим Крюков
15:08 27.08.2023
В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии.
Пассажира севшего в Волгограде рейса Москва - Минводы госпитализировали
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Читайте нас на:

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о госпитализации пассажира самолета, который был вынужден сесть в аэропорту Волгограда из-за состояния здоровья мужчины.

Напомним, пассажирский борт, совершавший рейс Москва - Минеральные Воды, подал сигнал бедствия из-за того, что путешественник плохо себя почувствовал. Как уточняется, после того, как воздушное судно село, пассажиру начали оказывать помощь медики.

«Мужчина, 54 года, госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ СМП №25. Его состояние тяжелое», - передает ТАСС сообщение комитета.

В ПАО «Международный аэропорт Волгоград» агентству сообщили, что после того, как пассажира передали медикам, борт продолжил полет по маршруту, вылетев из города в 11:30.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:27 В стране и мире
Лавров заявил, что пока на Западе работают языком, в БРИКС работают головой
14:00 В стране и мире
Париж станет первой европейской столицей без электросамокатов
11:36 В стране и мире
FP: три морпеха США погибли в авиакатастрофе в Австралии
11:35 В стране и мире
Самолет Москва - Минводы сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира
09:05 В стране и мире
Видео
Пропавших во время сплава по реке туристов в Бурятии нашли
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.