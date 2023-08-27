Пассажира севшего в Волгограде рейса Москва - Минводы госпитализировали
В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии.
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В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о госпитализации пассажира самолета, который был вынужден сесть в аэропорту Волгограда из-за состояния здоровья мужчины.
Напомним, пассажирский борт, совершавший рейс Москва - Минеральные Воды, подал сигнал бедствия из-за того, что путешественник плохо себя почувствовал. Как уточняется, после того, как воздушное судно село, пассажиру начали оказывать помощь медики.
«Мужчина, 54 года, госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ СМП №25. Его состояние тяжелое», - передает ТАСС сообщение комитета.
В ПАО «Международный аэропорт Волгоград» агентству сообщили, что после того, как пассажира передали медикам, борт продолжил полет по маршруту, вылетев из города в 11:30.