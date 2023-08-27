Самолет Москва - Минводы сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира

После того, как борт сел, пассажиру начали оказывать помощь медики.

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Пассажирский борт, летевший из Москвы в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия из-за того, что пассажир плохо себя почувствовал. Самолет сел в Волгограде, передает RT, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».

«Самолет...совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния здоровья пассажира», - сказал он.

Как уточняется, после того, как самолет сел, пассажиру начали оказывать помощь медики.

Ранее сообщалось, что экипаж запросил экстренную посадку приблизительно через полтора часа после вылета.