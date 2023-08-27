Турист погиб, сорвавшись с 5-километровой высоты на Эльбрусе

Его тело доставили в поселок Терскол и передали следственно-оперативной группе правоохранителей.

© Фото: Josef Puchinger, imageBROKER.com, Global Look Press

Турист сорвался с пятикилометровой высоты при восхождении на Эльбрус в составе группы из 14 человек. Он получил не совместимые с жизнью травмы и погиб. В местном Главном управлении МЧС сообщили, что информация о происшествии поступила в 08:00 27 августа. К полудню - 12:30 - эвакуация тела погибшего была завершена.

Сообщается, что турист прибыл в Кабардино-Балкарию из Краснодара. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Тело погибшего было передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов. С высокогорной вершины в поселок Терскол его на коммерческом вертолете доставили спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ. Устанавливают обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

Ранее пять туристов попали под камнепад в Черекском районе на высоте 3 500 метров. Это произошло в районе альплагеря «Безенги» в Кабардино-Балкарии.