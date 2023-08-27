Лавров заявил, что пока на Западе работают языком, в БРИКС работают головой

Таким образом дипломат ответил на вопрос об отношении западных политиков к этой организации.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что западные политики и журналисты «работают языком», в то время как БРИКС решают конкретные вопросы.

Таким образом Лавров ответил на вопрос о снисходительном отношении стран Запада к этой организации.

Соответствующие кадры с дипломатом обнародовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Они работают языком, а мы головой и конкретными делами», - сказал он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, на этой неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС. Политолог Александр Лукин в разговоре со «Звездой» назвал членство в этой авторитетной группе почетным и объяснил, почему это так.