ВС РФ ударили по аэродрому в Киевской области

Все назначенные объекты были поражены.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска ударили высокоточным оружием по аэродрому под Киевом. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что бойцы ВС РФ нанесли удар оружием большой дальности воздушного базирования. Речь идет об аэродроме в районе Пинчуков.

Цель удара была достигнута, все назначенные объекты удалось поразить, добавил представитель военного ведомства.

Россия начала спецоперацию по защите народных республик Донбасса утром 24 февраля 2022 года. Цели спецоперации - защитить население ЛНР и ДНР, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Всего с начала СВО было уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, 6 152 дрона, 433 ЗРК, 11 527 танков и других боевых бронемашин, 1 145 РСЗО, 6 079 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 463 единицы военной автоспецтехники.

Сегодня МО РФ опубликовало видео с дрона, на котором показано уничтожение опорных пунктов украинских боевиков.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.