В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВС РФ ударили по аэродрому в Киевской области

13:57 27.08.2023
Все назначенные объекты были поражены.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Российские войска ударили высокоточным оружием по аэродрому под Киевом. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что бойцы ВС РФ нанесли удар оружием большой дальности воздушного базирования. Речь идет об аэродроме в районе Пинчуков.

Цель удара была достигнута, все назначенные объекты удалось поразить, добавил представитель военного ведомства.

Россия начала спецоперацию по защите народных республик Донбасса утром 24 февраля 2022 года. Цели спецоперации - защитить население ЛНР и ДНР, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Всего с начала СВО было уничтожено 466 самолетов, 247 вертолетов, 6 152 дрона, 433 ЗРК, 11 527 танков и других боевых бронемашин, 1 145 РСЗО, 6 079 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 463 единицы военной автоспецтехники.

Сегодня МО РФ опубликовало видео с дрона, на котором показано уничтожение опорных пунктов украинских боевиков.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:27 В стране и мире
Лавров заявил, что пока на Западе работают языком, в БРИКС работают головой
14:00 В стране и мире
Париж станет первой европейской столицей без электросамокатов
11:36 В стране и мире
FP: три морпеха США погибли в авиакатастрофе в Австралии
11:35 В стране и мире
Самолет Москва - Минводы сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира
09:05 В стране и мире
Видео
Пропавших во время сплава по реке туристов в Бурятии нашли
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.