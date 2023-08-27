Париж станет первой европейской столицей без электросамокатов

Большинство жителей французской столицы выступили за запрет, так как самокаты хаотично разбросаны по всему городу.

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Мэрия Парижа приняла решение запретить электросамокаты. Об этом сообщает телеканал RTBF. Данный вид передвижения по улицам будет недоступен уже с 1 сентября, собственников обяжут самостоятельно убрать самокаты с улиц.

Власти Парижа приняли решение на основании результатов городского референдума, на котором 89% от проголосовавших высказались за запрет самокатов. По мнению большинства, они разбросаны по городу и создают проблемы.

Ранее стало известно, что Департамент транспорта Москвы пригрозил отправлять на спецстоянку неправильно припаркованные электросамокаты. В ведомстве напомнили, что самокаты и велосипеды можно оставлять только в местах, отмеченных в сервисах аренды.