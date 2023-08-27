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Мохамед Салах может стать игроком клуба «Аль-Иттихад»

Ян Брацкий
13:28 27.08.2023
По некоторым данным, клуб из Саудовской Аравии предложил руководству «Ливерпуля» более $90 млн за нападающего Мохамеда Салаха.
Мохамед Салах может стать игроком клуба «Аль-Иттихад»
© Фото: Mutsu Kawamori, AFLO, Global Look Press
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Нападающий сборной Египта по футболу и форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах уведомил клуб о намерении перейти в саудовскую команду «Аль-Иттихад». Об этом в соцсети Х сообщил журналист Руди Галетти.

По некоторым данным, клуб из Саудовской Аравии предложил англичанам за Салаха более $90 млн, но мерсисайдцы отказались вести переговоры. Также сообщалось об условиях личного контракта египетского форварда. Саудовский клуб якобы был готов предложить ему трехлетний контракт на общую сумму в $200 млн. По данным Галетти, «Аль-Иттихад» готов ждать ответ от «Ливерпуля» до 28 августа.

Мохамед Салах присоединился к английскому клубу в 2017 году. Защищая его цвета, египтянин стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема поссорился с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту. По мнению наставника, форвард не вписывается в рисунок игры и в ближайшее время в стартовом составе на поле выходить не будет.

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