FP: три морпеха США погибли в авиакатастрофе в Австралии
Еще пятеро военнослужащих доставлены в госпиталь с травмами различной степени тяжести.
© Фото: United States Marine Corps, Digital, Global Look Press
Три морских пехотинца армии США погибли в результате крушения вертолета у австралийского побережья.
«Всего на борту летательного аппарата находилось 23 человека. Трое из них погибли, а еще пятеро были доставлены в Королевский госпиталь в тяжелом состоянии», - цитирует «Франс Пресс» заявление представителя морской пехоты США.
О крушении армейского вертолета стало известно ранее. V-22 Osprey потерпел крушение в ходе международных учений Predators Run. В Минобороны уже сообщили, что находившиеся на борту морпехи к катастрофе не причастны.