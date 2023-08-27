В стране и мире FP: три морпеха США погибли в авиакатастрофе в Австралии Ян Брацкий Еще пятеро военнослужащих доставлены в госпиталь с травмами различной степени тяжести. © Фото: United States Marine Corps, Digital, Global Look Press Читайте нас на: Три морских пехотинца армии США погибли в результате крушения вертолета у австралийского побережья. «Всего на борту летательного аппарата находилось 23 человека. Трое из них погибли, а еще пятеро были доставлены в Королевский госпиталь в тяжелом состоянии», - цитирует «Франс Пресс» заявление представителя морской пехоты США. О крушении армейского вертолета стало известно ранее. V-22 Osprey потерпел крушение в ходе международных учений Predators Run. В Минобороны уже сообщили, что находившиеся на борту морпехи к катастрофе не причастны. Экспертное мнение и аналитика