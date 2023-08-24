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Маск намерен подать в суд на фонд Сороса за подавление свободы слова

Владимир Рубанов
03:31 24.08.2023
Все началось с публикации, в которой говорится, что финансируемые фондом Сороса организации насаживают цензуру в Ирландии и Шотландии.
Маск намерен подать в суд на фонд Сороса за подавление свободы слова
© Фото: Patrick Pleul, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Американский миллиардер Илон Маск сообщил на своей странице в сети микроблогов Х (бывшая Twitter) о намерении подать в суд на фонд Джорджа Сороса «Открытое общество»* (признан в РФ нежелательной организацией). Так принадлежащая ему соцсеть намерена остановить подавление этим фондом свободы слова, написал бизнесмен.

Все началось со статьи журналиста Бена Скаллана. Ее автор утверждает, что финансируемые фондом Сороса организации насаживают цензуру в Ирландии и Шотландии. При этом используются полицейские обыски, проверки личных телефонов и компьютеров.

Организации Сороса и политики оправдывают такие меры якобы ростом числа преступлений на почве ненависти среди местного населения. Эта дезинформация распространяется с целью «оправдания драконовских мер по подавлению свободы слова», написал журналист.

Маск оставил запись после этой публикации: «Так точно. Х подаст в суд, чтобы остановить это».

Ранее американский миллиардер Илон Маск согласился с позицией британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления Украины и о том, что США подливали масла в огонь конфликта на Украине.

* В России фонд Сороса «Открытое общество» признан нежелательной организацией с 2015 года.

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