Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Шебекинским районом

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Российские военнослужащие сбили украинский дрон самолетного типа над Шебекинским районом Белгородской области. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, это произошло сегодня в 9 утра. Как утверждается, киевский режим планировал атаковать объекты на территории нашей страны.

Вражеский беспилотник уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны, уточнили в МО.

Этой ночью украинский беспилотный летательный аппарат был сбит в Истринском районе Подмосковья.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.