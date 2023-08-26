В стране и мире спецоперация Авиация нанесла 14 ударов по скоплению живой силы ВСУ у Шейковки и Новосергеевки Также российские штурмовые подразделения овладели тремя опорными пунктами на Купянском направлении. © Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Российская авиация нанесла 14 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений врага в районе Шейковки и Новосергеевки, сообщил «Звезде» офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. «Экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 14 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений противника в районе Шейковки и Новосергеевки», - сказал офицер. Кроме того, нашим штурмовым подразделениям удалось овладеть тремя опорными пунктами, были уничтожены около 40 украинских боевиков на Купянском направлении. Также российские военнослужащие отразили пять контратак украинских военных силами до взвода каждая при поддержке бронетехники. Ранее стало известно, что бойцы группировки «Центр» отразили семь атак противника на Краснолиманском направлении. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика