В Якутии водитель погиб после опрокидывания вахтового автобуса
Еще восемь человек попали в больницу.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
В Якутии опрокинулся вахтовый автобус, водитель скончался на месте, передает региональная прокуратура.
Кроме того, в результате произошедшего еще восемь человек пострадали, они сейчас находятся в больнице.
По информации правоохранителей, трагедия произошла в Нерюнгриском районе. Водитель за рулем ТС не справился с управлением, автобус опрокинулся.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшей аварии.
Ранее в Пермском крае школьный автобус съехал в кювет, тогда сообщалось о 15 пострадавших детях.