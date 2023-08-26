В Якутии водитель погиб после опрокидывания вахтового автобуса

Еще восемь человек попали в больницу.

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В Якутии опрокинулся вахтовый автобус, водитель скончался на месте, передает региональная прокуратура.

Кроме того, в результате произошедшего еще восемь человек пострадали, они сейчас находятся в больнице.

По информации правоохранителей, трагедия произошла в Нерюнгриском районе. Водитель за рулем ТС не справился с управлением, автобус опрокинулся.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшей аварии.

Ранее в Пермском крае школьный автобус съехал в кювет, тогда сообщалось о 15 пострадавших детях.