Пятнадцать детей в школьном автобусе пострадали при ДТП в Пермском крае

По предварительной версии, водитель не справился с управлением

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Крупное ДТП с участием детей произошло в Пермском крае 19 августа. В аварии пострадали 15 школьников.

По данным СКР, школьный автобус съехал в кювет на трассе Соликамск - Красновишерск. Травмы различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе 15 детей.

По предварительной информации, причиной аварии стала неосторожность водитель, в СКР полагают, что он не справился с управлением.

«В Соликамске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», - отметили в СКР.

Ранее сообщалось о ДТП с участием легковушки и двух грузовиков,в котором погибли трое детей и взрослый в Волгоградской области.