Морпехи ТОФ под Угледаром передали мирным жителям продукты и электрогенератор

Население здесь регулярно оказываются под обстрелами, они не могут купить себе еду, лекарства и прочие необходимые вещи.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие помогают населению, проживающему у линии боевого соприкосновения на Угледарском направлении. Соответствующие кадры показало Министерство обороны РФ.

На видео морпехи 155-ой бригады Тихоокеанского флота передают продукты и электрогенератор пенсионерам, которые отказались уехать из своего дома во время эвакуации.

Мирные жители здесь регулярно оказываются под обстрелами, они не могут купить себе еду, лекарства и прочие необходимые вещи. Волонтеры в этой зоне бессильны, поэтому наши бойцы - это единственные люди, кто может помочь мирным жителям.

Кроме продуктов, военнослужащие регулярно передают им электрогенераторы с топливом, свечи, дрова, а также другие средства освещения и обогрева.

Ранее российские десантники вместе с киргизскими общественниками доставили в Луганск гуманитарный груз - конвой приехал ко двору школы №21.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.