Морпехи ТОФ под Угледаром передали мирным жителям продукты и электрогенератор
Российские военнослужащие помогают населению, проживающему у линии боевого соприкосновения на Угледарском направлении. Соответствующие кадры показало Министерство обороны РФ.
На видео морпехи 155-ой бригады Тихоокеанского флота передают продукты и электрогенератор пенсионерам, которые отказались уехать из своего дома во время эвакуации.
Мирные жители здесь регулярно оказываются под обстрелами, они не могут купить себе еду, лекарства и прочие необходимые вещи. Волонтеры в этой зоне бессильны, поэтому наши бойцы - это единственные люди, кто может помочь мирным жителям.
Кроме продуктов, военнослужащие регулярно передают им электрогенераторы с топливом, свечи, дрова, а также другие средства освещения и обогрева.
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Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.