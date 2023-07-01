Киргизские общественники и уральские десантники доставили в Луганск гуманитарный груз

Волонтеры привезли в Луганск канцелярские товары и спортивное оборудование для детей.

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Представители киргизского общественного Фонда «Нарын-Патриот» и ветераны боевых действий с Урала привезли гуманитарную помощь луганским детям. Конвой прибыл во двор школы №21.

«Это очень страшно и в первую очередь страдают дети. Они нуждаются в моральной, психологической и материальной помощи. То что мы привезли, поможет в учебном процессе. Это канцелярия и спортивное снаряжение. Что смогли собрать, то и привезли», - рассказал руководитель общественного Фонда «Нарын-Патриот» Динмухамед Алмамбетов.

Свердловский Союз десантников, активисты которого помогли с доставкой гуманитарного груза в Луганск, работают в зоне спецоперации не первый месяц. Помогают не только гражданскому населению, но и военнослужащим на линии соприкосновения.

«Я уже девятый месяц здесь. В первые полгода мы прислали 12 машин, сегодня пришло еще четыре. Везем на передовую все, что необходимо. Например, привезли 6,5 тонн металла - делать козырьки на танки», - поделился председатель свердловского отделения Союза десантников Евгений Тетерин.

Помимо школы в Луганске, часть гуманитарного груза отправится в госпиталь, местную больницу, детский дом и школу-интернат.