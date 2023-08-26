В стране и мире Два самолета Бе-200 МЧС России остаются на дежурстве в Турции Ян Брацкий За время работы по тушению пожаров в Турции российские самолеты-амфибии выполнили 61 вылет. © Фото: МЧС России Читайте нас на: Лесопожарная обстановка в Турции стабилизирована, пара российских самолетов-амфибий Бе-200 остаются на дежурстве. «Обстановка стабилизирована. В настоящее время суда остаются в Измире на дежурстве», - пишет РИА Новости. В общей сложности российские Бе-200 выполнили 61 вылет, сбросив на очаги природных пожаров более двух тысяч тонн воды. Помощь от МЧС РФ была своевременной, еще месяц назад пламя пожаров вплотную приблизилось к туристическому городу Кемер. Властям даже пришлось объявить о массовой эвакуации. Сильный ветер раздувал пламя и оно стало угрожать не только жителям региона Кемер, но и провинциям Манис, Кахраманмараш и Анталья. Экспертное мнение и аналитика