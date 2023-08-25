Российские военные уничтожили склад с боеприпасами в районе Урожайного

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Российские военные при помощи артиллерии и авиации ударили по украинским националистам в районе поселка Урожайное в Донецкой Народной Республике. В результате были поражены два пункта временной дислокации боевиков.

Уничтожены опорный пункт врага, автомобиль и склад с боеприпасами. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. Кроме того, ударным беспилотником подбит бронетранспортер.

Ранее в Минобороны России рассказывали, как артиллеристы ВДВ уничтожают военную технику, вооружение и живую силу противника на Артемовском направлении в зоне специальной операции.

Расчеты используют современный комплекс «Орлан-30» с лазерным наведением. С его помощью уничтожают укрывшуюся в лесопосадках пехоту противника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.