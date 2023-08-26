Расчеты «Градов» отодвигают противника в зоне спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты самоходных реактивных систем залпового огня «Град» Южного военного округа (ЮВО) подавляют огнем цели противника. Кадры их работы в ходе спецоперации опубликовало Минобороны России.

Артиллеристы посылают 122-мм осколочно-фугасные реактивные снаряды по командным пунктам и фортификационным сооружениям, районам сосредоточения сил, артиллерийским батареям украинских боевиков.

«Отодвигаем их. Не даем, чтобы они на нашу пехоту пошли. Отстреляли - поменяли позицию. Мы на месте не стоим. Передвигаемся, кочуем. Ветер, дождь, холод, жара - забивается в программу, чтобы снаряды точно летели», - рассказал старший наводчик с позывным «Синоптик».

Артиллеристы активно взаимодействуют с разведчиками, которые ищут цели и корректируют огонь с помощью беспилотников. После каждой атаки по целям противника машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как расчет РСЗО «Ураган» уничтожил бронетехнику и боевиков под Угледаром.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.