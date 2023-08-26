В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Расчеты «Градов» отодвигают противника в зоне спецоперации

06:01 26.08.2023
Артиллеристы наносят удары по командным пунктам и фортификационным сооружениям, районам сосредоточения сил, артиллерийским батареям украинских боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Расчеты самоходных реактивных систем залпового огня «Град» Южного военного округа (ЮВО) подавляют огнем цели противника. Кадры их работы в ходе спецоперации опубликовало Минобороны России.

Артиллеристы посылают 122-мм осколочно-фугасные реактивные снаряды по командным пунктам и фортификационным сооружениям, районам сосредоточения сил, артиллерийским батареям украинских боевиков.

«Отодвигаем их. Не даем, чтобы они на нашу пехоту пошли. Отстреляли - поменяли позицию. Мы на месте не стоим. Передвигаемся, кочуем. Ветер, дождь, холод, жара - забивается в программу, чтобы снаряды точно летели», - рассказал старший наводчик с позывным «Синоптик».

Артиллеристы активно взаимодействуют с разведчиками, которые ищут цели и корректируют огонь с помощью беспилотников. После каждой атаки по целям противника машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как расчет РСЗО «Ураган» уничтожил бронетехнику и боевиков под Угледаром.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:24 Армия
Бойцы группировки «Центр» отразили семь атак на Краснолиманском направлении
03:44 В стране и мире
МО РФ: украинский БПЛА сбили в Истринском районе Подмосковья
03:48 В стране и мире
Представитель Нигера опроверг высылку послов США, Германии и Нигерии
04:36 В стране и мире
В Канаде из-за мощных лесных пожаров эвакуируют целый город
00:08 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры мощного пожара на рынке в Нахабино
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.