Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил бронетехнику и боевиков под Угледаром

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Техника и живая сила противника уничтожены на железнодорожной станции под Угледаром боевым расчетом РСЗО «Ураган». Открытая местность среди зарослей кустарника в качестве огневой позиции - небезопасна, но максимально эффективна для точности поражения цели и отхода боевого расчета. Развертывание и наведение на цель артиллеристы Восточного военного округа производят с ураганной скоростью. Под стать названию своей боевой машины.

Наша разведка дает скорректированные данные. Украинские силы сосредоточили бронетехнику, личный состав и развернули командный штаб на территории железнодорожной станции под Угледаром. Координаты цели уже у расчета «Урагана». Задача - внезапно и точно нанести упреждающий удар. Первый выстрел пристрелочный. Корректировка огня, следом - еще серия залпов. На данных объективного контроля отчетливо видно задымление на базе националистов. Это последствия попадания осколочно-фугасных снарядов. Бетонные конструкции устояли, а вот бронетехнику и живую силу противника удалось оперативно ликвидировать. Во многом благодаря наводчику и оператору-геодезисту боевой машины.

«От меня зависит корректировка стрельбы. Я ориентирую буссоль по заранее известным. Потом дают угол. Самое главное - это скорость и точность. Надо все совмещать, чтобы правильно ориентировать буссоль. Навестись, правильно все подсчитать и уже отработать по цели», - рассказал оператор-топогеодезист расчета РСЗО «Ураган» с позывным «Псих».

Успешно отработав боевую задачу, пусковая установка «Урагана» тут же сворачивается в походное положение и срывается с огневой позиции. Риск ответных прилетов слишком высок, чтобы медлить. После поражения цели расчет «Урагана» выполняет отход в безопасное место. Двигаются по одной-единственной тропе, по краям которой заминированные поля. Поэтому двигаться нужно максимально осторожно и не отклоняться от маршрута.

«После получения координат цели у нас получается где-то восемь минут. Приезжаем, машина к бою. Отрабатываем и меняем позицию. Они за нами охотятся постоянно. Либо выбирают нас, либо "ствольников". Выберут, конечно, РСЗО, потому что мы по площадям накрываем все», - отметил командир расчета РСЗО «Ураган» с позывным «СХТ».

Шестнадцать направляющих, в каждой - 220-мм осколочно-фугасные снаряды. Площадь поражения 500х500 метров - одним пакетом. Боевая машина советского производства еще долго не утратит актуальности благодаря своим техническим характеристикам. Кроме того, из-за высокой мобильности на поле боя расчеты РСЗО часто используют тактику «кочующего орудия», меняя огневые позиции до 10 раз в сутки. Это позволяет вводить в заблуждение разведку украинских националистов и уходить от их ударов.