Десяткам тысячам жителей Владивостока вернули электричество

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Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии, которая была вызвана сильными дождями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Глава города Константин Шестаков добавил, что вода значительно спала, но подтопления все еще есть.

В данный момент с помощью квадрокоптеров обследуются зоны, наиболее пострадавшие от затоплений. Также началось восстановление поврежденных дорог, откачивается вода из подтопленных зданий.

Напомним, накануне около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света. В городе произошло 8 отключений электроснабжения.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке выпала почти месячная норма осадков. В регионе объявлено штормовое предупреждение.