Выдра украла из отеля в Великобритании редких рыбок на $126 тыс.

Камеры сняли, как выдра обходит электрический забор, установленный для того, чтобы цапли не ловили рыбу, хватает карпа и скрывается.

© Фото: Юрий Абрамочкин, РИА Новости

Выдра украла из отеля в Великобритании 50 редких декоративных карпов, сообщает BBC. Общая стоимость рыб составила £100 тыс. Это $126 тыс. или почти 12 млн рублей.

Кража произошла в отеле Grosvenor Pulford, расположенном недалеко от Честера. По словам представителя отеля Эндрю Нельсона, они заметили, что теряют рыбу из двух прудов в Азиатском сенсорном саду. Поскольку каждый такой карп стоит около £2000, в отеле установили систему видеонаблюдения, чтобы посмотреть, смогут ли разоблачить вора.

Камеры сняли, как выдра обходит электрический забор, установленный для того, чтобы цапли не ловили рыбу, хватает карпа и скрывается.

В отеле ищут выход, чтобы избежать дальнейших потерь. Разноцветные карпы не только привлекают внимание к саду, но и являются значительной инвестицией в отель.

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