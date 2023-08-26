Госдеп: США не получали запрос на отзыв дипломатов из Нигера

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что их посла не просили покинуть африканскую страну.

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Американское правительство не получало от Министерства иностранных дел Нигера запроса на отзыв дипломатов из страны, власть в которой захватили мятежники. Об этом заявили в Государственном департаменте США.

«Такой запрос не поступал к правительству США, - цитирует ТАСС слова представителя Госдепа.

Напомним, ранее Agence France-Press сообщило, что власти Нигера потребовали от посла США Кэтлин Фитцгиббон покинуть страну. Якобы отбыть она должна была в течение 48 часов.

Однако позже AFP аннулировало свое сообщение. Новость о требовании к послу Соединенных Штатов уже удалена.