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Российский летчик предотвратил столкновение с беспилотником коалиции США в Сирии

Елизавета Кондрикова
22:34 26.08.2023
Сближение произошло на высоте около 7 200 метров в районе Эт-Танф вдоль южной границы Сирии.
Российский летчик предотвратил столкновение с беспилотником коалиции США в Сирии
© Фото: afsoc.af.mil
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Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 международной проамериканской коалиции допустил опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», - рассказал Кулить.

Сообщается, что опасное сближение произошло 25 августа в 17:35 в районе Эт-Танф вдоль южной границы Сирии на высоте около 7 200 метров. Су-35 ВКС России, совершал плановый полет в небе над Сирией.

Контр-амирал ЦПВС также добавил, что подобными действиями коалиция США  продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Напомним, накануне в ЦПВС также сообщали об опасном сближении российского Су-35 с двумя истребителями F-35 проамериканской коалиции на юге Сирии. Столкновение удалось предотвратить.

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