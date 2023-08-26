Российский летчик предотвратил столкновение с беспилотником коалиции США в Сирии

Сближение произошло на высоте около 7 200 метров в районе Эт-Танф вдоль южной границы Сирии.

© Фото: afsoc.af.mil

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 международной проамериканской коалиции допустил опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», - рассказал Кулить.

Сообщается, что опасное сближение произошло 25 августа в 17:35 в районе Эт-Танф вдоль южной границы Сирии на высоте около 7 200 метров. Су-35 ВКС России, совершал плановый полет в небе над Сирией.

Контр-амирал ЦПВС также добавил, что подобными действиями коалиция США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Напомним, накануне в ЦПВС также сообщали об опасном сближении российского Су-35 с двумя истребителями F-35 проамериканской коалиции на юге Сирии. Столкновение удалось предотвратить.