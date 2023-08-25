ЦПВС: летчик Су-35 предотвратил столкновение с F-35 на юге Сирии

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Два истребителя F-35 проамериканской коалиции допустили опасное сближение с самолетом Су-35 Воздушно-космических сил России у южной границы Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили на брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР.

«В районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров пара истребителей F-35 "коалиции" допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Центра на сайте Министерства обороны России.

В ЦПВС уточнили, что российский летчик совершал плановый полет, отметив, что он своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения с самолетами неприятеля.

Накануне в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии сообщили, что истребитель F-16 проамериканской коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет вдоль южной границы республики. Как отметили в ЦПВС, подобными действиями проамериканское объединение способствует созданию опасных предпосылок авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в небе над САР.